Evanilson nomeado para melhor jogador da semana na Liga dos Campeões

Evanilson, autor de um hat trick na goleada (4-1) do FC Porto frente ao Antuérpia, está nomeado para melhor jogador da semana na Liga dos Campeões. O avançado brasileiro foi determinante para a equipa de Sérgio Conceição sair da Bélgica com o triunfo na bagagem e é sério candidato a lutar pela distinção, ainda que enfrente a concorrência de Gabriel Jesus (Arsenal), que marcou e assistiu no triunfo frente ao Sevilha (2-1); Santiago Giménez (Feyenoord), que bisou diante da Lazio (3-1) e David Raum, lateral-esquerdo do Leipzig que faturou na vitória por 3-1 sobre o Estrela Vermelha, tendo acumulado também sete recuperações de bola.