Fábio Vieira regressa ao Dragão com a 'parada de estrelas' do Arsenal

O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que ditou o embate entre o FC Porto e o Arsenal, vai permitir o regresso do português Fábio Vieira ao Dragão, integrado num conjunto inglês recheado de 'estrelas'.

O médio, que em 2022 se transferiu dos dragões para o emblema londrino, por 40 milhões de euros, é um dos dois lusos, juntamente com Cédric Soares, do plantel dos 'gunners', que atualmente lidera a Liga inglesa.

Na equipa comandada pelo espanhol Mikel Arteta, que tem nos últimos anos apostado num misto de jogadores experientes com jovens emergentes, pontificam, ainda, nomes de grande valia, como o médio Jorginho, a dupla de atacantes brasileiros Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, ou o alemão Kai Havertz e o inglês Bukayo Saca.

Um dos reforços para a nova temporada do Arsenal foi o médio inglês Declan Rice, vindo do West Ham a troco de 116 milhões de euros, o que atesta a capacidade de investimento do clube de Londres, que traçou, no início da época, um orçamento para reforços a rondar os 200 milhões de euros.

A fortíssima linha avançada dos 'gunners' será o ponto mais forte da equipa, que, este ano, na Liga inglesa, conta já com 35 golos em 17 jogos, e na fase de grupos da 'Champions' apontou 16 tentos nas seis partidas.

O conjunto inglês fechou esta primeira fase da Liga dos Campeões como vencedora do Grupo B, com 16 pontos, superando os neerlandeses do PSV Eindhoven, os franceses do Lens e os espanhóis do Sevilha.

Nestes jogos da 'poule', o Arsenal apenas 'tropeçou' duas vezes, com uma derrota, fora, frente ao Lens, por 2-1, e um empate (1-1) na casa do PSV Eindhoven.

Este é o segundo ano consecutivo que os londrinos enfrentam uma equipa portuguesa nas competições da UEFA, tendo na época passada sido eliminados pelo Sporting, nos oitavos de final da Liga Europa.

Os 'leões' impuseram empates nos dois jogos (2-2 e 1-1) da eliminatória e foram, depois, mais fortes na decisão por grandes penalidades.

Quanto aos últimos confrontos entre o FC Porto e o Arsenal é preciso recuar até 2010, também nos oitavos de final da Liga dos Campeões, em que os 'dragões' até venceram (2-1), em casa, o primeiro jogo da eliminatória, mas foram, depois, goleados em Londres, por 5-0.

O FC Porto, segundo classificado no Grupo H, joga o primeiro jogo em casa, em 13, 14, 20 ou 21 de fevereiro de 2024, e o segundo em Londres, em 05, 06, 12 ou 13 de março de 2024, no terreno do Arsenal.