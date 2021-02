Fase de grupos da Champions pode acabar: UEFA prepara proposta revolucionária

Com a ideia da Superliga europeia cada vez mais na ordem do dia - e a ganhar força entre os gigantes da Europa apesar das 'ameaças' da FIFA -, a UEFA estará a trabalhar na possibilidade de dar uma nova 'cara' à Liga dos Campeões e também à Liga Europa. A ideia será apresentada na sexta-feira numa assembleia geral extraordinária a realizar-se com a presença de representantes de todas as federações europeias, na qual a UEFA irá mostrar uma proposta de um novo formato para a Champions que iria acabar com a tradicional fase de grupos a partir de 2024/25.





De acordo com o 'The Guardian', o plano da UEFA passa por substituir essa fase de grupos por uma liga onde cada equipa disputará dez jogos seguindo o chamado 'sistema suíço', no qual cada equipa joga um número de encontros fixos (dez) sem defrontar todos os adversários.Ainda assim, não é certo que as federações aceitem esta proposta, especialmente porque iria provocar a entrada de mais quatro jogos europeus no período de outono, algo que traria ainda mais complicações na hora de encaixar as partidas de âmbito interno.