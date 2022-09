Favoritismo claro de Milan e Chelsea no Grupo E

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Naquele que é visto como um dos grupos mais desequilibrados da Liga dos Campeões 2022/23, o Milan e o Chelsea partem como claros favoritos. Os italianos, com Rafael Leão em grande forma, visitam os austríacos do Salzburgo, num jogo em que Stefano Pioli não poderá contar com o croata Ante Rebic devido a lesão.

Depois de conquistar o ‘scudetto’, os rossoneri – que contam com sete Champions no palmarés – procuram agora redescobrir também um pouco da velha glória europeia. E, para isso, é importante um começo forte, sempre com cautelas, como lembrou Pioli. “Vimos todos os jogos deles nesta época, até os particulares. Movimentam-se muito e têm um estilo de jogo ofensivo, mas acredito que nos preparamos bem para o encontro”, referiu o técnico.

Tuchel sem Kanté e Thiago Silva

Pouco antes do Milan entra o Chelsea em ação, em Zagreb. Kanté e Thiago Silva são baixas de peso, e Mendy está em dúvida, num jogo em que Tuchel não espera facilidades do Dínamo. “Eles passaram pela qualificação e isso não é fácil. Merecem estar aqui e tenho a certeza que vão fazer um jogo muito técnico e com grande motivação”, alertou.