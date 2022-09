Favoritos à procura da redenção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ronda inaugural do Grupo E não correu bem aos favoritos Milan e Chelsea. Agora, tanto os italianos como os ingleses procuram reagir e chegar às vitórias que lhes fugiram na semana passada. Nos rossoneri, Stefano Pioli conta com Rafael Leão para fazer a diferença na receção ao Dínamo Zagreb. "Está a jogar a um nível alto, com a técnica, o físico e a mente corretas. É uma das nossas referências e quando tem a bola pode sempre ser determinante", referiu o técnico sobre o português.

Graham Potter em estreia

Já o Chelsea recebe o Salzburgo e terá no técnico Graham Potter a grande novidade. O inglês sucedeu a Thomas Tuchel após a derrota em Zagreb e prometeu uma "equipa humilde e equilibrada entre o ataque e a defesa". Para o ex-treinador do Brighton, de 47 anos, será uma experiência completamente nova, até porque admitiu ontem que nunca esteve sequer num jogo da Liga dos Campeões como espectador. "A vida é sair da nossa zona de conforto. Não vejo isto como um risco de forma negativa. Acho que tudo é um pouco desconhecido e essa é a beleza da vida. Onde quer que começássemos seria brilhante. Por que não começar aqui?", atirou Potter, que não pode contar com Mendy e Kanté.