FC Porto somou primeira vitória fora com equipas inglesas

O FC Porto conseguiu esta terça-feira, à 22.ª tentativa, o primeiro triunfo fora sobre um conjunto inglês nas taças europeias de futebol, ao bater o Chelsea por 1-0, mas em Espanha, pelo que continua em branco em Inglaterra.

Uma espetacular bicicleta do iraniano Mehdi Taremi, aos 90+4 minutos, selou o triunfo dos azuis e brancos, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.

A vitória pela margem mínima não serviu, ainda assim, para colocar o FC Porto nas meias-finais da Liga dos Campeões, depois do desaire por 2-0 na primeira mão, no mesmo local, culpa dos tentos de Mason Mount (32 minutos) e Ben Chilwell (85').

Para efeitos estatísticos, o jogo de hoje foi fora e esta é assim, a vitória número 1 do FC Porto como visitante no reduto de um clube inglês, depois de três igualdades e 18 derrotas.

Os dragões tinham conseguido empatar duas vezes o Manchester United - a um golo em 2003/04, rumo ao segundo título europeu, e a dois em 2008/09, numa eliminatória que Cristiano Ronaldo resolveria no Dragão (0-1) - e uma o Liverpool (0-0 em 2017/18), após um 0-5 caseiro.

De resto, só acumulavam derrotas, a últimas das quais já em 2020/21, no jogo de estreia no Grupo C da Liga dos Campeões, no Etihad Stadium, onde o Manchester City se impôs por 3-1.

Após sete jogos e mais de 640 minutos sem conseguir sequer qualquer golo em solo inglês, o conjunto azul e branco ainda se adiantou no marcador, graças a um golo do internacional colombiano Luis Díaz, apontado logo aos 14 minutos.

Mas, os comandados do catalão Pep Guardiola restabeleceram igualdade aos 20 minutos, num penálti do argentino Agüero, e marcaram mais dois tentos na segunda parte, pelo alemão Gündogan, aos 65', de livre direto, e o espanhol Ferrán Torres, aos 73'.

Face ao Chelsea, o FC Porto acabou com uma série de quatro desaires, sendo que três tinham sido consumados face ao treinador português José Mourinho, que rumou aos blues após conduzir os 'azuis e brancos' ao título em 2003/04.

Os ingleses, comandados pelo special one venceram por 3-1 em 2004/05, na fase de grupos, e por 2-1 em 2006/07, após 1-1 nas Antas, nos 'oitavos', e, sob o comando do 'happy one', na segunda passagem pelo clube, por 2-0 em 2015/16, também na fase de grupos.

Pelo meio, o Chelsea, comandado pelo italiano Carlo Ancelotti, ganhou por 1-0 em 2009/10, também na fase de grupos.

Em Inglaterra, o FC Porto foi derrotado, no total, por nove equipas, sendo que, além do recordista Chelsea (quatro triunfos), também venceram mais do que uma vez os dragões o Arsenal e o Liverpool (ambos três) e o City e o United (ambos duas).

Os dragões, que somam 12 golos marcados, contra 54 sofridos, também perderam uma vez com Newcastle, na primeira visita, em 1969/70 (0-1 na segunda mão da segunda eliminatória da Taça das Cidades com Feira), Wolverhampton, Tottenham e Leicester.