Fernando Gomes felicita Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo pela conquista da Champions

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou hoje os internacionais lusos Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo pela vitória na Liga dos Campeões, ao serviço do Manchester City."Envio uma mensagem especial de parabéns ao Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias pela espetacular conquista da Champions League", escreveu o líder federativo, numa mensagem colocado no sítio oficial da FPF.

Fernando Gomes lembrou que o City já tinha conquistado a Premier League e a Taça de Inglaterra, não esquecendo João Cancelo, que também "fez parte do trajeto triunfal do Manchester City, no qual Rúben Dias e Bernardo Silva participaram integralmente".

"A vitória indelével nesta competição vai prestigiar ainda mais três carreiras feitas sempre sob o signo do trabalho, coerência, inteligência, liderança e extraordinário talento que demonstram desde muita tenra idade. Vai prestigiar igualmente todo o futebol e desporto nacionais e, principalmente, o país que tão superlativamente representam", pode ler-se na mensagem.

A terminar, o líder da FPF deixou uma mensagem mais pessoal aos três internacionais lusos. "Ao Bernardo, João e Rúben, a todas as suas famílias, que tão importantes foram, são e continuarão a ser no desenvolvimento das suas carreiras, envio um forte abraço de agradecimento pela alegria que nos proporcionaram enquanto portugueses", finalizou.

Os ingleses do Manchester City sagraram-se hoje campeões europeus de futebol pela primeira vez, ao vencerem os italianos do Inter Milão por 1-0, na final da edição 2022/23 da 'Champions', em Istambul, na Turquia.

O espanhol Rodri marcou, aos 68 minutos, servido pelo português Bernardo Silva, o golo da formação comandada por Pep Guardiola, que já tinha somado dois cetros ao comando do FC Barcelona (2008/09 e 2010/11).

O City, que contou no 'onze' com Rúben Dias e Bernardo Silva, junta a Liga dos Campeões à Premier League e à Taça de Inglaterra, alcançando um 'treble' que em Inglaterra só tinha sido conseguido pelo Manchester United, em 1998/99.