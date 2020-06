Fernando Medina: «Escolha da UEFA é reconhecimento de Lisboa e da sua capacidade de organização»

Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, congratula a escolha da UEFA em dar à capital portuguesa a fase final da Liga dos Campeões.





"Lisboa foi a cidade escolhida para acolher a fase final da liga dos campeões, a maior competição desportiva deste verão, desta vez num formato inédito e exigente. A escolha da UEFA é fruto do reconhecimento da nossa cidade e da sua capacidade de organização de grandes eventos. Esta escolha não seria possível sem o empenho incansável da Federação Portuguesa de Futebol e do Benfica e Sporting, cujos estádios servirão de palco aos jogos mais importantes do calendário mundial de clubes", escreveu, no Twitter.