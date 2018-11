FIFA testa VAR para os 'oitavos'

A UEFA está a ponderar implementar o vídeo-árbitro a partir dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e quer testar o sistema antes de tomar uma decisão.O Estádio Mestalla, casa dos espanhóis do Valencia, vai acolher o primeiro ensaio dos responsáveis da FIFA já amanhã: vão realizar-se várias provas com o objetivo de reduzir a margem de erro nas ações de fora-de-jogo e, desta forma, melhorar a eficiência do sistema nas diversas competições internacionais onde é utilizado. A FIFA colocou o VAR em prática no último Campeonato do Mundo na Rússia; porém, o organismo que rege o futebol europeu tem estado mais relutante neste capítulo e ainda não introduziu o sistema nas suas principais provas: Liga dos Campeões e Liga Europa. Ao que tudo indica, a resistência está a esmorecer e, como já referimos anteriormente, a presença do VAR nos ‘oitavos’ da Champions pode mesmo vir a ser uma realidade.O Valencia colabora assim com a Liga Espanhola e com a Mediapro para que o sistema seja ‘retocado’, o que não deixa de ser... irónico. É que a formação che foi eliminada da liga milionária na última terça-feira, após o Manchester United ter ganho (1-0) na receção ao Young Boys com um golo de Fellaini em que o belga ajeitou a bola com a mão antes de finalizar!