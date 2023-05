Figo torce pelo Inter no dérbi de Milão e até antecipa o homem do jogo: «Vai ser decisivo»

Luís Figo não esquece os tempos em que jogou no Inter, por isso torce pela vitória dos nerazzurri no dérbi de amanhã, com o Milan, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões."Tenho orgulho em ter vestido a camisola do Inter e fico feliz por Itália ter dois semifinalistas na Champions, além do Nápoles, que também esteve muito bem na prova, antes de ser eliminado nos quartos de final", explicou o antigo internacional português, em declarações à 'Gazzetta dello Sport'."Tudo pode acontecer no dérbi de Milão. Disputei muitos e sei que podem ser equilibrados e muito tensos. Espero dois grandes jogos nesta meia-final", acrescentou o antigo futebolista, que jogou no Inter entre 2005 e 2009, ano em que pendurou as chuteiras.Figo antevê o que pode acontecer. "Espero que o Inter chegue à final. Os avançados tendem a ser as figuras mais importantes, por isso penso que o Lautaro Martinez vai ser decisivo. Os pormenores são fundamentais na Liga dos Campeões e ele pode ser o homem certo. Amadureceu muito e tem uma personalidade forte."Na outra meia-final estará o Real Madrid - outro clube que Figo representou - e o Manchester City. "Vejo o City como um dos favoritos, a equipa de Guardiola é uma das melhores do mundo e tem experiência, depois de ter perdido na meia-final na época passada. Mas quando se joga em Madrid sente-se a história do Real nesta competição."