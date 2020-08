Flick: «Usámos tudo o que estava ao nosso alcance, inclusivamente a paragem pela Covid-19»

Depois de guiar o seu Bayern Munique à conquista da Liga dos Campeões, Hans-Dieter Flick era naturalmente um homem feliz. Na análise à partida, o técnico aproveitou primeiro para recordar a evolução que a equipa teve desde que a assumiu e admitiu que os bávaros aproveitaram tudo para fazer a 'orelhuda' rumar à Alemanha.



"Estou orgulhoso da minha equipa. Quando começámos em novembro [quando sucedeu a Niko Kovac], li nos jornais coisas como: Há mais respeito pelo Bayern, mais medo do Bayern. O desenvolvimento da equipa nos últimos 10 meses tem sido sensacional. Usámos tudo o que estava ao nosso alcance, inclusivamente a suspensão pelo novo coronavírus", assumiu o técnico.

"O Paris Saint-Germain é muito forte ofensivamente, como vimos hoje, tiveram uma carreira incrível em toda a Liga dos Campeões, mas, mesmo assim, jogámos com ambição, classe, e acho que merecemos a vitória. Estava satisfeito com o desempenho do Coman, não achei que fosse um grande risco apostar nele. Estamos contentes por ter marcado o golo e orgulhosos por ter vencido a Liga dos Campeões. Vamos ver, gostamos de ganhar e eu gostava de ganhar o Mundial de clubes", concluiu.