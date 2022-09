Foi com o 'bico' da chuteira que Rafa fez o primeiro do Benfica frente ao Maccabi Haifa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica inaugurou o marcador frente ao Maccabi Haifa aos 50 minutos de jogo, com um golo de Rafa. O internacional português surgiu na grande área da formação israelita e atirou, com a ajuda do 'bico' da chuteira para o fundo das redes adversárias após um belo cruzamento de Grimaldo desde a esquerda.