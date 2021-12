Fotografia a sorrir com Lewandowski obriga defesa do Barcelona a calar críticos

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Clement Lenglet (@clement_lenglet)

O Barcelona acabou o jogo com o Bayern Munique sem razões para sorrir: uma derrota por 3-0 e a consequente eliminação da Liga dos Campeões. Ora, facto é que Lenglet foi 'apanhado' em amena cavaqueira e sorrisos com Lewandowski, uma imagem que valeu duras críticas por parte dos adeptos blaugrana ao defesa francês.Entre muitos "não tens vergonha" ou "deves ir embora já", o jogador do Barcelona leu de tudo nas redes sociais e viu-se obrigado a responder pelo mesmo meio."Quero mandar uma mensagem aos adeptos culé. Primeiro, a minha tristeza pelo resultado de ontem, este clube merece apenas o melhor e não o pudemos cumprir. Segundo, explicar uma imagem minha na qual sorrio com Lewandowski sobre algo que acabava de suceder nesse instante. É uma reação pontual que não reflete o meu sentimento pelo resultado. Os meus valores são inquestionáveis e quem me conhece sabe do meu compromisso e amor pela minha profissão, pelo Barça e especialmente pelos adeptos. Nunca teria uma reação assim por algo que desde ontem nos dói tanto a todos. Hoje estamos muito tristes mas agora temos uma missão: colocar o Barça onde ele merece", pode ler-se.