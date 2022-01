França vai endurecer medidas contra a covid: Real Madrid e Chelsea 'obrigados' a vacinarem-se

O governo francês tem vindo a endurecer as medidas de combate à pandemia e aposta forte na vacinação. A lei está ainda a ser debatida no parlamento do país, mas se for aprovada, só os vacinados poderão entrar em restaurantes, teatros e até no próprio país já a partir de fevereiro. Isso afeta diretamente o Real Madrid e o Chelsea, que vão visitar o PSG e o Lille, respetivamente, nos oitavos-de-final Liga dos Campeões.O presidente Emmanuel Macron deu uma entrevista ao jornal 'Le Parisen' na qual explicou a "estratégia": "Não quero aborrecer o povo francês. Quero, isso sim, aborrecer quem não está vacinado. Vamos continuar assim, essa é a nossa estratégia."A UEFA - que ainda está a ultimar os seus próprios regulamentos sobre a matéria - já explicou em comunicado que as equipas devem "em princípio" acatar as indicações de cada país. As normas dizem que cada equipa que joga em casa têm de ter um recinto neutro como alternativa, no caso de as restrições governamentais afetarem a formação visitante.