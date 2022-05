Francês Clément Turpin nomeado para dirigir final da Liga dos Campeões

O árbitro francês Clément Turpin foi nomeado esta quarta-feira pela UEFA para dirigir a final da Liga dos Campeões, que irá opor os ingleses do Liverpool aos espanhóis do Real Madrid, em França, no dia 28 de maio.

Turpin, internacional desde 2010, vai dirigir no Stade de France, em Saint-Denis, França, a partir das 20 horas, a sua primeira final da Champions como juiz principal, após ter sido quatro árbitro na final de 2018, ano em que o Real Madrid bateu precisamente o Liverpool, por 3-1, em Kiev.

Na época passada, dirigiu a final da Liga Europa, entre o Villarreal e Manchester United, vencida pelos espanhóis no desempate por grandes penalidades (11-10), após a igualdade a um golo no final do prolongamento.

Na final agendada para o dia 28, Turpin, de 39 anos, vai ser auxiliado pelos compatriotas Nicolas Danos, Cyril Gringore, enquanto o quarto árbitro será o também gaulês Benoît Bastien. Jérôme Bastian, igualmente de França, estará no videoárbitro (VAR).

Na presente edição da Champions, apitou um total de sete encontros, incluindo a primeira mão dos quartos de final entre Chelsea e Real Madrid.

O esloveno Slavko Vincic foi o escolhido para dirigir o confronto entre os germânicos do Eintracht Frankfurt, que conta com o avançado luso Gonçalo Paciência, e dos escoceses do Rangers, na final da Liga Europa, agendada para 8 de maio, às 20 horas, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, Espanha.

Já Istvan Kovacs, da Roménia, vai ser o responsável por arbitrar o duelo entre a Roma, de Itália, treinada pelo português José Mourinho, e o Feyenoord, dos Países Baixos, na final da primeira edição da Liga Conferência Europa, marcada para a Arena Kombëtare, em Tirana, Albânia, dia 25 de maio, a partir das 20H.

Por fim, a final da Liga dos Campeões feminina vai ser arbitrada pela finlandesa Lina Lehtovaara. No VAR estará o português Tiago Martins, assistido pelo compatriota João Pinheiro.

O duelo entre o Barcelona e Lyon, está previsto para o dia 21 de maio, às 18 horas, no Juventus Stadium, em Turim, Itália.