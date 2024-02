Francesco Calzona: «Barcelona? Somos o Nápoles, não temos medo!»

Francesco Calzona dirigiu esta terça-feira o primeiro treino como novo técnico do Nápoles, na véspera de defrontar o Barcelona para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Um teste de fogo na estreia, que não intimida o italiano."O Barcelona é uma das equipas mais fortes da Europa, mas não temos medo. Somos o Nápoles! Eles têm grandes jogadores, um treinador fantástico. Mas acredito muito na força deste plantel, que ainda no passado ganhou a Serie A por uma margem esmagadora e chegou longe na Liga dos Campeões", começou por deixar o confiante Calzona.Garante ainda que os napolitanos vão entrar apenas com um resultado em mente: "Não aceitaria que a equipa jogasse para um empate. Se o Barcelona jogar bem e sair daqui com um empate, tiro-lhes o chapéu. Mas nós queremos jogar para vencer." Apenas com um dia a trabalhar com o plantel, revela o que pediu para o jogo de quarta-feira: "Ainda não houve tempo para implementar ideias. O que pedi é que joguem em equipa, com atitude e entreajuda. Não quero que ninguém se limite à sua tarefa, sem participar na fase defensiva. Se fizerem isso, já estaremos no bom caminho."Numa conferência de antevisão que também serviu de apresentação, Calzona foi desafiado a revelar se acredita que pode vencer a Liga dos Campeões. Os exemplos utilizados foram os de Roberto Di Matteo [que rendeu André Villas-Boas no Chelsea para erguer o troféu em 2011/12] e Emerse Faé [que venceu a CAN'2023 depois de assumir o comando da Costa do Marfim a meio da prova]. O técnico opta por manter os pés no chão, mas com uma dose de ambição."Não dou muito peso a essas coisas, mas acredito muito nesta equipa. Penso mais na minha equipa do que nos adversáriso, acho que somos capazes de vencer muitos jogos. Temos que querer, essa será a grande chave para o futuro."