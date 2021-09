Frenkie de Jong: «Estamos todos desapontados»

Frenkie De Jong lamentou a má exibição do Barcelona na segunda parte, após a derrota com Benfica, e garantiu que a equipa continua a confiar no treinador, apesar do mau momento que atravessa.





"Foi difícil para nós. Tentámos reagir ao primeiro golo, tivemos várias oportunidades, podíamos ter marcado, mas na segunda parte não estivemos bem", começou por dizer, no final do encontro."Estamos a atravessar um momento difícil, é claro. Dois jogos sem ganhar na Champions... precisamos de pontos, de marcar golos... É claro que estamos num momento difícil", lamentou, olhando já ao próximo encontro dos catalães, desta feita com o Atlético Madrid."Estamos todos desapontados, é normal. Mas amanhã vamos levantar a cabeça porque no fim de semana temos outro jogo muito importante", reiterou, antes de deixar uma garantia: "Confiança em Koeman? Sim."