Futre e o autógrafo de Messi: «Modéstia à parte, só vi dois esquerdinos muito melhores do que eu...»

Modestia aparte, solo he visto dos zurdos que me parecieran mucho mejores que yo. Los dos argentinos.



Diego Maradona fue el único jugador a la que le pedí un autógrafo para mi, cuando compartimos equipo en la Selección del Mundo en 87.



Hoy he pedido el segundo a Leo Messi. pic.twitter.com/4MrtIsq84N — Paulo Futre (@PauloFutre) October 5, 2022

Paulo Futre foi uma das figuras do pré-jogo do Benfica-Paris Saint-Germain ao conversar durante vários minutos com Lionel Messi. Já durante o decorrer da partida, o antigo internacional português revelou o porquê de ter pedido um autógrafo ao atual jogador dos parisienses, que viria a abrir o placard no Estádio da Luz."Modéstia à parte, só vi dois esquerdinos que me pareceram muito melhores do que eu. Os dois argentinos. Diego Maradona foi o único jogador a quem pedi um autógrafo para mim, quando dividimos um equipa na Seleção Mundial em 1987. Hoje pedi o segundo a Leo Messi", explicou numa publicação feita através do Twitter pessoal.