Gabriel Magalhães sobre Pepe: «Tem uma história muito bonita e estou feliz por poder defrontá-lo»

Gabriel Magalhães elogiou esta terça-feira o FC Porto na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os dragões na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Na véspera do embate entre as duas equipas no Estádio do Dragão, o defesa-central brasileiro sublinhou ainda a qualidade do plantel portista, em especial de Evanilson e Pepe.

Mensagem de Arteta para os jogadores

"Encorajou-nos da melhor forma possível. Este é um jogo importante, contra uma grande equipa, com muita história na Champions League. Estamos preparados para este confronto."

Conhecimento do adversário e dos compatriotas no FC Porto

"Conheço alguns jogadores. Sabemos que vai ser um jogo difícil, eles têm muita qualidade, tem uma história muito grande, mas estamos focados em nós. Sabemos que vai ser difícil, mas trabalhamos bem e estamos preparados."

Duelo com Evanilson

"Já pude estar com ele algumas vezes, mas não tenho acompanhado com frequência. Sei que tem muita qualidade e que vai ser um grande duelo."

Capacidade do Arsenal para competir na Premier League e na Champions?

"A equipa está numa sequência muito boa, aprendemos muito nos últimos anos. Estamos a crescer, num nível muito bom e com capacidade para competir em qualquer competição. A Liga dos Campeões tem um 'feeling' diferente, mas estamos preparados."

Evolução pessoal

"Tenho evoluído bastante, tenho trabalhado diariamente com os meus colegas e não estou aqui por acaso. Muito feliz, é um sonho poder jogar na Liga dos Campeões e espero ajudar da melhor forma os companheiros."

Odegaard

"O Odegaard é um excelente jogador, melhorou bastante desde que chegou ao clube vindo do Real Madrid. Tem-nos ajudado muito, tal como o temos ajudado. É um jogador importante para o clube e para os colegas."

Relação com os fãs e cântico personalizado

"Fico muito feliz, é o reconhecimento do meu trabalho. Tenho uma relação muito boa, estão sempre presentes e a ajudar. Fico feliz por isso."

Pepe

"Todos sabemos a sua história no futebol. Sempre foi um jogador muito respeitado pela forma e o nível que tem apresentado. Tenho esse objetivo de poder jogar o mais tempo possível. Ele tem uma história muito bonita e estou feliz por poder defrontá-lo."

Que ataque espera do FC Porto?

"Estamos numa forma muito boa e queremos continuar amanhã. Será um grande jogo, mas estamos focados em nós e não no que o FC Porto pode fazer", terminou.