Galtier alarmado com ausência de Messi frente ao Benfica: «É muito preocupante»

Christophe Galtier mostrou-se alarmado face à ausência de Messi no jogo frente ao Benfica devido à importância do internacional argentino no PSG. O técnico dos franceses admite que a sua equipa será obrigatoriamente diferente diante das águias."Sabemos a importância dele no nosso jogo. Neste inicio de época, mostrou a ligação com Mbappé, Neymar ou com outros. Não podemos estar contentes. É muito preocupante porque é o dinamizador de ataque. Teremos de encontrar outras ligações para podermos criar perigo junto do Benfica e claro que muda muita coisa na organização", disse, em conferência de imprensa, já depois de ter explicado o motivo dessa ausência: "O Messi sentiu um toque na coxa no primeiro jogo com o Benfica. Pensávamos, e ele também, que estaria disponível para hoje. É um problema na zona do gémeo. Está melhor, mas está desconfortável e preferiu ausentar-se. Mas sim, penso que muito provavelmente estará presente no jogo frente ao Marselha."Assim, Neymar e Mbappé serão as principais referências do ataque do PSG, com Galtier à procura de encontrar a melhor fórmula. "Precisamos de outras variantes de jogo senão fica fácil para os adversários conseguiram contrariar-nos. Quando Messi está de frente para o jogo com o pé esquerdo, o jogo pode cair para a esquerda. Trabalhámos nas ultimas 24 horas outras soluções", frisou.O técnico foi ainda questionado sobre a possibilidade de mudar para um sistema com dois centrais, embora o cenário mais provável passe por manter a defesa a três. Temos de analisar o primeiro jogo e as dificuldades do que o Benfica nos colocou. Será que foi tudo bem feito no aspeto tático? Há a escolha, a rotação, temos de saber o estado físicos de alguns jogadores e as correções que podem ser feitas individualmente. Houve alguns erros defensivos nos primeiros minutos e é necessário compreender se houve falta de compreensão e se temos de adotar uma abordagem menos agressiva. O regresso de Kimpembe também está próximo", assumiu.