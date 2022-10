Galtier: «Benfica posicionou-se bem»

- São vários jogos seguidos sem ganhar...

– A situação é complicada. Somos o PSG e temos sempre de ganhar. Este jogo foi muito diferente do que vimos na semana passada, em que as equipas criaram mais ocasiões. Aqui as defesas levaram a melhor sobre o ataque. Tivemos mais bola mas nos últimos metros não acelerámos o jogo e isso permitiu ao Benfica posicionar-se sempre bem.

– Como justifica esta sequência de resultados?

– Estamos menos cínicos, menos perigosos. Será que no plano físico estamos menos bem? Não acho. Mas esta situação leva-nos a ter uma reflexão global.

– Mbappé quer sair em janeiro?

[Risos] O que sei? Nada, desconheço. É um rumor que se tornou numa informação. É estranho ter aparecido antes de um jogo importante mas não teve influência na preparação do Kylian. Fez um jogo muito intenso, com grande ritmo, criou o golo e uma ocasião anulada por poucos centímetros. Foi a resposta que deu a esse rumor. Não acho que o tenha perturbado. Esse assunto nem foi abordado com o meu staff ou jogadores. Estávamos apenas focados neste jogo muito importante e não os vi afetados. Estou surpreendido com este rumo. E sair quatro horas antes de um jogo destes...Tenho de perguntar: para que serve?