Galtier deixa muitos elogios ao Benfica: «Podem afirmar-se como favoritos deste grupo»

Christophe Galtier não poupou nos elogios à equipa de Roger Schimidt e atribuiu até um possível favoritismo das águias ao primeiro lugar do grupo. "É uma equipa muito interessante, bem organizada. Vê-se desde o começo da temporada. Há qualidade tanto a nível individual como coletivo. Não estou surpreendido por vê-los neste nível. Hoje, o Benfica pode afirmar-se como favorito deste grupo", atirou o técnico dos parisienses, na conferência de imprensa de antevisão à partida desta quarta-feira (20 horas).Questionado sobre o que terá de fazer o PSG para ultrapassar a equipa da Luz, o técnico sublinhou importância de resistir à pressão encarnada. "Para ter sucesso e vencer o Benfica, teremos que ter a capacidade de jogar sob pressão. Vamos enfrentar uma equipa que vai jogar, que vai querer atacar e acelerar o jogo. Está no ADN desta equipa, faz parte da filosofia do seu treinador. Eles colocam uma pressão enorme sobre os nossos primeiros homens, mas não será necessário lançar as bolas, mas sim jogar sob pressão. Também teremos de ser muito mais eficientes do que temos sido", frisou Galtier.