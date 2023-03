Galtier: «O meu futuro depende do desempenho»

Christophe Galtier viu o Paris Saint-Germain ficar reduzido à luta pelo campeonato depois da eliminação da Liga dos Campeões frente ao Bayern Munique. O técnico foi instado a comentar o futuro à frente da equipa gaulesa e 'atirou' o assunto os resultados."O meu futuro depende do desempenho. É como é. Mantenho o rumo até ao final da época. Vamos ter de digerir rapidamente esta desilusão", disse o treinador do PSG, após a derrota (2-0) no Allianz Arena e consequente eliminação nos 'oitavos' da Champions League, o grande objetivo de época para a equipa gaulesa.Galtier apontou às lesões como facto de que fez pender a eliminatória para o Bayern. "O que fez a diferença foi a disponibilidade dos jogadores. Tivemos muitas ausências nos dois jogos. Tivemos de trocar dois defesas na primeira parte. Há muita frustração no balneário e é preciso olhar em frente", frisou o técnico que está na primeira época ao comando do PSG.