Galtier reage à insatisfação de Mbappé e faz revelação: «Ele jogou doente e cansado»

Além da antevisão ao jogo frente ao Benfica, Christophe Galtier reagiu à insatisfação e às declarações de Kylian Mbappé face ao papel que o avançado do PSG ocupa em campo. O técnico mostrou alguma compreensão e sublinhou que as declarações do jogador após a partida frente ao Reims foram a quente após o francês... ter jogado doente."Já leva 11 golos e sei que vai marcar. Para dizer a verdade, ele não devia ter jogado em Reims, estava doente. Mas já havia a ausência de Messi e Neymar estava incerto por motivos musculares. Se houvesse a possibilidade de ter Messi e Neymar, ele não teria jogado. O Mbappé jogou doente e cansado numa partida que não foi boa para nós. eu muito certo para nós. Então houve a reação dele. Para ser muito honesto, são discussões que temos frequentemente com ele", disse.O treinador disse ainda que procurou um reforço para o ataque, para deixar Mbappé mais confortável em campo, e frisou que a equipa técnica tem em atenção as opiniões do jogador."Não sei o que lhe disseram antes de chegar, mas falei com Luís Campos e o presidente muitas vezes durante o verão para procurar outro avançado, com outro perfil, para permitir que o Kylian jogasse mais vezes na sua zona preferida. O jogador não chegou, mas temos outros jogadores de elite. Ele é inteligente. Conversámos durante muito tempo sobre isso ontem e trocámos ideias", garantiu.