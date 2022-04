Superb goal from Diaz should seal it for @LFC. What a signing. — Gary Lineker (@GaryLineker) April 5, 2022

Luis Díaz foi decisivo para a vitória do Liverpool em casa do Benfica ( 1-3 ), com uma assistência e um golo que deixam os reds mais perto das meias-finais da Liga dos Campeões. No final, Gary Lineker mostrou-se rendido ao extremo colombiano contratado ao FC Porto no mercado de inverno."Grande golo de Díaz a sentenciar a favor do Liverpool. Que contratação", afirmou o antigo internacional inglês no Twitter.