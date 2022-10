Gatti e o jogo com o Benfica: «Tiveram um penálti absurdo»

Em estreia na Liga dos Campeões, depois de ter jogado apenas duas partidas nesta época na Serie A, o defesa Federico Gatti não teve propriamente um primeiro contacto positivo, já que saiu do jogo com o Benfica derrotado. Ainda assim, o defesa de 24 anos destaca a reação aos golos encarnados e aproveita para apontar o dedo ao árbitro, por causa do penálti marcado a favor das águias - que João Mário converteu."Estamos chateados porque, depois de marcarmos o empate, eles tiveram um penálti que na minha opinião é absurdo. O Cuadrado estava parado e, claro, os jogos acabam por mudar com estes incidentes. Reagimos bem, agora temos de nos focar no Lecce e depois no Paris SG, porque queremos ir à Liga Europa a todo o custo", garantiu o defesa, à SportMediaset.