Gattuso: «Barcelona mal nos fez cócegas...»

Igual a si mesmo, sem papas na língua, Gennaro Gattuso assumiu-se pouco impressionado com a atuação do Barcelona diante do seu Nápoles, considerando mesmo que no empate a um entre os dois conjuntos a formação catalã mal conseguiu fazer cócegas à formação por si orientada. Gattuso assume até que o golo sofrido apenas surgiu num raro erro dos seus pupilos, por causa de uma subida de Mário Rui.





"Poderíamos ter feito as coisas melhor em alguns contra-ataques, mas a equipa fez o que tinha a fazer. Permitimos muito poucas oportunidades. Estou um pouco desapontado por não termos criado mais a partir de trás e em posse, mas a fadiga pode surgir quando trabalhas tanto. Infelizmente quando jogas contra o Barcelona não podes cometer erros. Ainda assim, a eliminatória está em aberto, temos tempo para preparar a segunda mão e sabemos que eles não terão o Busquets e o Arturo Vidal. É nosso dever ir lá e lutar pela qualificação. Temos jogadores fortes, o Barcelona também, mas se conseguirmos ser focados teremos as nossas chances", assumiu o técnico napolitano, à Sky Sport Italia.Ora, falando em estar focado, Gattuso assumiu que o golo do Barcelona surgiu num momento menos bom da sua defensiva, em especial de Mário Rui. "O erro no golo que sofremos surgiu quando o Mário Rui rompeu a linha defensiva e o Maksimovic deveria ter recuado. Não o conseguiu fazer a tempo e criou-se um buraco".A finalizar, o técnico napolitano abordou as suas opções táticas para esta noite. "Desde que o Setien chegou, levam sistematicamente cinco ou seis jogadores para o ataque, não estão simplesmente a trocar a bola. Obrigam-te a defender na profundidade e tivemos de jogar assim, porque se há espaços atrás eles podem mesmo causar problemas. Mas creio que hoje mal nos incomodaram, poucos remates tiveram... Poderiam ter ficado aqui toda a noite que não nos marcariam, mas acabámos por sofrer no nosso único erro. Não nos criaram problemas, mal nos fizeram cócegas", concluiu.