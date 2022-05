Gerard Moreno e a conversa ao intervalo: «Era claro que não podíamos manter o ritmo»

Gerard Moreno foi titular na derrota (2-3) do Villarreal que valeu a eliminação dos espanhóis aos pés do Liverpool, depois de terem estado a vencer por 2-0 ao intervalo. Ora, o avançado do submarino amarelo"Temos de estar orgulhosos porque a equipa acreditou até ao fim. Foi uma primeira parte incrível. Não perdemos um duelo e as pessoas apoiaram-nos. Colocámos o jogo da forma que queríamos, mas eles são muito bons e fisicamente a queda no primeiro tempo foi percetível. As pessoas têm de estar orgulhosas desta camisola e deste clube. A ideia ao intervalo era continuar, ter uma diferença de três golos. Sabíamos que jogar alto tinha o seu risco, mas tínhamos de continuar. Era claro que não podíamos manter o ritmo", frisou o jogador no final da partida, vincando o orgulho do Villarreal nesta Liga dos Campeões."Despedimo-nos de cabeça erguida e temos de trabalhar pelos quatro jogos no campeonato que faltam e garantir o objetivo de estar novamente na Europa. Mentalmente o 2-1 prejudicou-nos. Com um golo entrávamos no jogo, mas fomos um pouco abaixo. Pelo nível de forma e pelos jogadores que tem, o Liverpool é a melhor equipa do Mundo. Queríamos mais, queríamos a final. As pessoas achavam que não éramos capazes e chegámos aqui eliminando grandes equipa. O que melhor define tudo isto é o orgulho", apontou Moreno.