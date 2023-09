Gerhard Struber, treinador do Salzburgo, após vitória na Luz: «Ficámos surpreendidos, é verdade»

Gerhard Struber, treinador do Salzburgo, admitiu que não esperava que o início de jogo na Luz corresse tão bem, com dois penáltis, um vermelho direto e um golo a seu favor. Na análise à vitória sobre o Benfica, por 2-0, no arranque desta Liga dos Campeões, o técnico mostrou-se muito orgulhoso dos seus jogadores."É uma análise boa, especialmente quando se joga contra uma equipa desta qualidade e se vence desta maneira. A sensação é ótima, sinto-me lindamente e o ambiente no balneário é um momento mágico que vivemos juntos. Nós sabíamos que esta equipa fazia muita pressão e que precisávamos de ter intensidade em campo, mas sabíamos que íamos ter oportunidades. Ter havido oportunidades tão cedo, com dois penáltis, foi uma surpresa, mas preparámos bem a equipa para isto e os rapazes acabaram por tomar boas decisões. Esta situação do penálti, 1-0 para nós e uma expulsão mudou um bocadinho a abordagem. Ficámos surpreendidos, é verdade. Nessa altura, começou a desenhar-se a vitória, começou a ficar realista, e o nosso guarda-redes esteve extraordinário. Fez um excelente trabalho", começou por dizer."Na segunda parte, defendemos mais atrás e tentámos encontrar soluções para o contra-ataque. Houve remates bloqueados e o Schlager defendeu tudo. Só posso estar mais do que satisfeito com o rendimento. Começar com uma vitória é uma sensação extraordinária. Os rapazes tiveram uma abordagem muito profissional, seguiram o plano de jogo muito fielmente e com grande coragem. Estou muito orgulhoso de como puseram o plano em prática contra uma equipa desta dimensão, com dois campeões do mundo e jogadores com muito mais experiência. Foi uma vitória importante, vamos aproveitá-la, podemos festejar um bocadinho, mas é o primeiro jogo. A competição dura muito tempo. Queremos ir ganhando balanço e levar esta competição jogo a jogo. É um bom arranque, cria uma boa sensação, mas é isso, mais nada", continuou Struber.