Giroud agradece a Rafael Leão: «Ele é que fez tudo, eu só estava no sítio certo»

RAFAEL LEÃO O golo foi do Giroud mas toda esta jogada é amor



Olivier Giroud marcou o único golo do Milan em Nápoles ( 1-1 ), limitando-se a encostar após uma jogada brilhante de Rafael Leão, que arrancou antes do meio-campo e passou por vários adversários. No final, o internacional francês agradeceu ao atacante português."O Rafael fez tudo, eu apenas estava no sítio certo. Fantástico! Ele esteve muito bem, fez um grande jogo no geral. Todos juntos, mostrámos um bom espírito de equipa. Agora podemos sonhar", afirmou Giroud ao canal da UEFA.