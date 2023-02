Golo de David Neres ao Club Brugge entre os candidatos a melhor da semana da Champions

A UEFA divulgou, esta quinta-feira, os candidatos a melhor golo da semana da Liga dos Campeões, numa lista que inclui o remate certeiro de David Neres na vitória do Benfica diante do Club Brugge (2-0) Para além do tento do extremo brasileiro, também os golos de Brahim Díaz (Milan-Tottenham), Coman (PSG-Bayern Munique) e Adeyemi (Borussia Dortmund-Chelsea) estão entre os nomeados.Recorde-se que a 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões se joga nos dias 7, 8, 14 e 15 de março.