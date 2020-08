Goretzka: «Pena de Messi? Não, na realidade até me diverti bastante»

Nem o facto de considerar Lionel Messi como um ídolo desde infância levou Leon Goretzka a ter 'pena' do craque argentino na goleada (8-2) imposta pelo Bayern Munique ao Barcelona nos 'quartos' da Champions, resultado histórico na prova e para as duas equipas, embora obviamente por motivos distintos.



Na flash-interview realizada no final do encontro entre as duas formações, o médio alemão dos bávaros teve uma declaração que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. "Pena [de Messi]? Não, na realidade até me diverti bastante", rematou Goretzka, em comentário à questão colocada por um jornalista alemão.





Totalmente arrasado: Messi perdido no descalabro do Barcelona