Grande jogada de João Félix e golo de Griezmann: assim foi o 2-2 do At. Madrid-Liverpool

O At. Madrid-Liverpool está a ser aquilo que na gíria se pode chamar de 'jogaço'. Ao intervalo o marcador aponta 2-2 e o segundo golo dos colchoneros teve brilho português, com João Félix a destacar-se com esta bela jogada individual.





.@ChampionsLeague | Atlético 2 x 2 Liverpool



Griezmann faz o empate mas é meio golo de Félix #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/jJBEbCMXuw — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 19, 2021