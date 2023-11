Grupo E: Atlético ataca ‘oitavos’ no 100º jogo de Simeone

A luta pela qualificação para os ‘oitavos’ continua acesa no Grupo E. O jogo marca a 100ª presença de Diego Simeone no banco de suplentes do Atlético Madrid na prova milionária. Os espanhóis lideram o grupo (8 pontos) e visitam o 3º classificado Feyenoord (6) em busca de três pontos que garantem desde já a passagem à próxima fase da competição. Por sua vez, o conjunto holandês pode ficar fora da prova caso perca o encontro e a Lazio vença frente ao Celtic. Em caso de empate em Roterdão, as contas do grupo ficam em aberto para a última jornada.

Na antevisão ao jogo, o treinador colchonero confirmou que Memphis Depay pode ser opção, depois de ter regressado de lesão frente ao Maiorca. O argentino referiu que a equipa precisa de "entender como ferir o Feyenoord" e elogiou Santiago Giménez, avançado mexicano dos holandeses: "É o jogador chave dos nossos adversários, sabe marcar golos, é muito forte e está sempre no sítio certo quando a equipa está a atacar."

Já Arne Slot apela ao apoio dos adeptos. "Espero que criem a atmosfera necessária para ajudar a vencer o Atlético Madrid. Durante 90 minutos temos de estar concentrados. Os adeptos têm de cantar, assobiar e apoiar", referiu o treinador dos campeões holandeses.