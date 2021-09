Grupo G: alguém se chegue à frente

Não há um verdadeiro tubarão no Grupo G, mas a verdade é que a competência faz parte do ADN deste quarteto.

Sem o lesionado Renato Sanches, o ‘português’ Lille quer utilizar a Champions para apagar a má imagem deixada no arranque da Ligue 1. "Pretendemos fazer uma grande exibição. Temos que ser taticamente perfeitos e correr muito", afirma Gourvennec. O Wolfsburgo lidera a Bundesliga e deseja que o cenário não sofra grandes alterações na Champions. "Aqui competimos com os melhores dos melhores, mas tudo faremos para ganhar o jogo", frisa Van Bommel.

O Sevilha tem pela frente o Salzburgo, guia isolado da liga austríaca. "Neste grupo qualquer equipa pode terminar no primeiro ou no quarto lugar", avisa Lopetegui. Por seu turno, Jaissle deixa no ar uma ‘ameaça’: "Temos capacidade para fazer uma surpresa aqui em Sevilha!" Ver-se-á mais logo...