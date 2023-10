Guarda-redes da Real Sociedad prefere não pensar já no Benfica: «O treinador mata-me»

Álex Remiro, guarda-redes da Real Sociedad, prefere não pensar já no duelo frente ao Benfica, a contar para a 3.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões (terça-feira, às 20 horas). No entanto, o espanhol admite que a visita à Luz pode marcar o jogo mais importante a nível europeu para os bascos."Pode ser, sim [o jogo mais importante na Europa]. Antes, jogamos contra o Maiorca e se eu não disser isto, o Ima mata-me", descreveu, à Radio Marca, em alusão ao treinador da Real Sociedad, Imanol Alguacil. "Não sabemos jogar de outra forma. É melhor pensar no Maiorca, que são uns animais, e passam-nos por cima se não estivermos focados", completou sobre o encontro de sábado para a La Liga.Nesta altura, a Real Sociedad conta 4 pontos no Grupo D, depois de ter empatado a 1 um golo na receção ao Inter e de ter vencido na casa do Salzburgo, por 2-0. Já o Benfica continua à procura dos primeiros pontos. Perdeu tanto na receção ao Salzburgo, por 2-0, como na visita ao Inter, por 1-0.