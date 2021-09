Guarda-redes do Club Brugge deixa 'farpa' ao PSG: «Não tive de fazer quase nada»

O PSG não foi além de um empate (1-1) em casa do Club Brugge na estreia na Liga dos Campeões, no primeiro jogo em que Pochettino apostou, de ínicio, no 'temível' trio composto por Mbappé, Neymar e Messi. Quem agradeceu a falta de eficácia dos parisienses foi Simon Mignolet, guardião dos belgas, que logo após a partida deixou uma 'farpa' ao emblema gaulês, frisando que não teve "de fazer quase nada".





"Não precisei de fazer quase nada. Jogámos muito bem coletivamente e não lhes demos [ao PSG] muitas chances boas para marcar. Não se pode tentar marcar estes jogadores homem a homem, eles têm demasiado qualidade para ganhar esses duelos. Tentámos defender coletivamente para não lhes deixar espaços. Tive de fazer duas ou três defesas, mas nada de complicado", referiu.Recorde-se que os parisienses terminaram o encontro com apenas quatro remates à baliza, dos quais um deles, o de Herrera aos 15 minutos, originou o único golo da equipa de Pochettino.