Guardiola deu indicações aos apanha-bolas para 'queimarem' perda de tempo do At. Madrid

O Manchester City-Atlético Madrid ficou marcado pela oposição de filosofias vincada antes e depois do jogo em palavras, sobretudo nas de Pep Guardiola. Após o triunfo na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, o técnico catalão dos citizens deixou evidente uma crítica à forma de jogar de Diego Simeone , técnico que tanto foi elogiando. "Já prevíamos que iam jogar em 5-3-2, mas depois ajustaram e ficaram em 5-5. Na pré-história, hoje e em 100 mil anos é muito difícil atacar um 5-5... não há espaço!", reiterou. Ora, Guardiola já estava preparado para o comportamento do adversário...O 'The Athletic' revela que o treinador dos citizens pensou numa estratégia para limitar o tempo perdido dos colchoneros, algo que se confirmou durante a partida. Por isso, Pep Guardiola deixou claro ao seu staff que os apanha-bolas teriam de fornecer uma bola nova ao homem que fosse fazer o lançamento lateral assim que o esférico ultrapassasse a linha. Esta ação seria válida tanto para jogadores do City como para os do Atlético.Assim, foi comum ver os jovens apanha-bolas a levarem a bola diretamente às mãos da equipa de João Félix, de forma a evitar que fossem 'queimados' preciosos segundos de jogo, uma prática que não sucede, por exemplo, em jogos da Premier League no Etihad.O próprio Guardiola gravou um vídeo para ser mostrado dos jovens apanha-bolas da formação, que têm entre 11 e 14 anos, documentando que tipo de funções teriam para o encontro. Segundo a fonte citada, alguns dos jovens futebolistas revelaram até nervosismo com a tarefa que lhes estava a ser atribuída, tendo em conta que se tratava também de um encontro da Liga dos Campeões, prova que o City nunca conquistou.