Guardiola enaltece caminhada do Man. City e recorda: «Só empatámos no Porto»

Pep Guardiola era naturalmente um treinador orgulhoso e satisfeito com os seus pupilos após o triunfo sobre o Paris SG. Uma vitória por 2-0 que significou também o apuramento para a final da Liga dos Campeões, algo que para o espanhol representa um retorno a estas decisões dez anos depois. Na análise à partida e ao feito alcançado, Pep começou por elogiar todos os que estão no seu grupo, mas também a resposta do adversário.





"Este feito é para todos no clube. Estou incrivelmente orgulhoso e a minha primeira palavra vai para os que não jogaram hoje. Todos os jogadores mereceram jogar, todos ajudaram e agora é hora de desfrutar. Temos de ganhar a Premier League e dentro de duas ou três semanas para preparar a final", começou por dizer."Colocaram muitos jogadores no meio e tivemos muitas dificuldades na primeira metade da primeira parte. Mudámos ao intervalo. Começámos a recuperar a bola melhor na segunda e fomos melhor na forma como jogámos e a ganhar por 4-1 contra uma equipa que afastou o Barcelona e o Bayern Munique significa imenso para nós. Ganham o campeonato todos os anos, têm uma equipa construída para ganhar, lutaram até final. São uma enorme equipa, mas nós estivemos muito compactos. Lutámos juntos e estamos na final da Champions", disse."As pessoas acreditam que é fácil chegar à final da Champions. Chegar lá faz sentido por aquilo que fizemos nos últimos quatro a cinco anos. Estes rapazes têm sido consistentes e isto é incrível. Marcámos um golo na primeira partida em que a bola passou no meio das pernas do adversário e hoje o Marquinhos atirou uma bola à barra também. Podíamos ter perdido nos pequenos detalhes", assumiu."O United ganhou o título por causa de um deslize do John Terry e no último minuto contra o Bayern Munique e o Real Madrid ganhou um título contra o At. Madrid aos 90'+3. É uma competição tão difícil e algo nas estrelas está envolvido nisto. Mas ganhámos onze jogos nesta competição, só empatámos no Porto, fizemos uma Champions incrível e agora temos três semanas para preparar a final", concluiu.