Guardiola: «Esperavam um jogo amigável aqui?»

Pep Guardiola analisou as incidências do empate no terreno do RB Leipzig (1-1), a contar para a 1ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, assumindo que ficou satisfeito com o desfecho da partida. Perante a pergunta do jornalista da BT Sport, o técnico do Manchester City explicou que não aguardava facilidades na Alemanha."Estou feliz com todo o jogo, não apenas com o primeiro tempo. O que é que você espera? Esperavam um jogo amigável aqui? Quantos jogos assistiu do RB Leipzig? Quantos jogos? As pessoas esperam que fossemos ganhar aqui 5-0? Essa não é a realidade", frisou o técnico catalão, dando conta da dificuldade da liga milionária."Estamos falar de uma prova em que há grandes equipas que ficam pelo caminho na fase de grupos. É difícil e nós sabíamos. São quatro jogos em 10 dias. Um jogo fora de casa e uma viagem. Somos uma boa equipa que faz muitas muitas coisas boas. Se esperavam que viessemos aqui ganhar 4-0 peço desculpa, não conseguimos fazer isso", garantiu Guardiola.