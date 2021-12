Guardiola falou antes de saber que saía o Sporting: «Todos os adversários são difíceis»

Pep Guardiola comentou a atribulada manhã na UEFA que levou à repetição do sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, desvalorizando o sucedido. O treinador catalão do Manchester City desculpou o "erro" e falou publicamente antes de saber que seria o Sporting quem lhe calharia em sorte nesta fase da prova."A repetição do sorteio penso que tenha sido o mais justo. Houve um erro. Este tipo de coisas por vezes acontecem, especialmente a jogadores e treinadores, mas também à UEFA. Como sempre o disse, estou mais do satisfeito por simplesmente fazer parte do sorteio. Houve um erro e portanto havia que repetir [o processo] para evitar suspeitas. Todos os adversários são difíceis. As pessoas dizem que há uns melhores do que outros mas nesta fase da competição todos são difíceis. Seja qual for o que calhe será bem-vindo", reiterou em conferência de imprensa, após ser anulada a partida dos citizens com os espanhóis do Villarreal.