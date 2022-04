Guardiola: «O 4-0 teria sido melhor em Marte ou Júpiter, no futebol não acontece»

Pep Guardiola analisou o triunfo do Manchester City ante o Real Madrid, por um tangencial 4-3. O treinador dos citizens revelou que ficou contente com o que viu, tal como qualquer adepto de futebol."Se eu gostei jogo? Falam a sério? Não, não estás a falar a sério... Pode não haver ninguém no Mundo que não tenha gostado deste jogo, com estes golos fantásticos. Sim, 4-0 teria sido melhor. Nos contos de fadas, em Marte ou Júpiter, sim, mas nos jogos de futebol isso não acontece", constatou em declarações à BT Sports, referindo que foi "um jogo fantástico para as duas partes"."Fizemos muitas coisas bem, infelizmente sofremos os golos, poderíamos ter marcado mais. Há dois jogos e temos outro pela frente. Fizemos um jogo fantástico contra uma equipa incrível. Eles também pressionaram muito bem, de forma muito forte. Estamos muito orgulhosos. Isto está prestes a chegar ao fim, o futebol acontece. Vamos a Madrid para ganhar o jogo", atestou Guardiola.Por fim, houve elogios para Carlo Ancelotti. "Quando ambas as equipas querem atacar e têm qualidade para jogar, o futebol é um espetáculo fantástico. Parabéns ao Carlo e à sua equipa, eles são muito bons, a ameaça que eles têm está sempre lá", apontou.