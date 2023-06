Guardiola até suspirou: «O jogo que fez o Bernardo, outra vez... que jogador»

O Guardiola já não tem palavras para o Bernardo #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/2n3tqHS72t — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) June 10, 2023

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, destacou a felicidade que sentiu após ganhar a terceira Liga dos Campeões da carreira, a primeira ao serviço do clube inglês, depois da vitória sobre o Inter Milão (1-0) na final em Istambul."O Barça é o Barça, para mim, mas trataram-me como um filho aqui. As cinco Ligas conquistadas, o que tínhamos vencido... estamos muito contentes, felicito o Inter pelo grande jogo. Isto é uma moeda ao ar, podíamos ter empatado e ir ao prolongamento, ou então fazíamos o segundo golo. Foi mais ou menos o jogo que esperava. Que vou dizer? Estamos muito contentes. Não ralho a ninguém no intervalo, porque sei o que sofrem. Ninguém quer ganhar mais do que os jogadores. Na segunda parte, jogaram muito melhor", começou por dizer o treinador.Em seguida, mais elogios para Bernardo Silva, que esteve no lance do único golo, apontado por Rodri: "O jogo que fez o Bernardo, outra vez... que jogador, que jogador. Temos consciência da dificuldade da 'Champions', todos os jogadores o sente muito."A fechar, um aviso ao... Real Madrid: "É a sensação de que já está. O trabalho está feito. Não falta nada para ganhar, a não ser um Mundial de clubes ou assim. Vamos ter algumas férias e depois voltamos ao trabalho. Que o Real Madrid não relaxe, estamos a 13 deles, mas vamos atrás delas".