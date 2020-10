Guardiola surpreendido com 11 do Porto: «Falei com Rúben Dias e percebi como estavam a jogar»

Pep Guardiola admite que ficou completamente surpreendido pela forma como Sérgio Conceição montou a equipa do FC Porto para o jogo com o Manchester City.





"Fiquei surpreendido quando vi o 11 titular do FC Porto, com cinco jogadores na defesa, mas falei com o Rúben Dias e descobrimos que estavam a jogar desta forma. Não tinham laterais, tinham dois laterais direitos no banco. Eles jogaram como o Leicester, que nos venceu por 5-1, quiseram copiar esse sistema. Mas foi muito duro. Eles são compactos, têm jogadores muito rápidos, agressivos e com muita qualidade. São também muito organizados. Têm mentalidade vencedora, como o Benfica, são as duas melhores equipas em Portugal, e jogam todos os jogos para ganhar. Sabíamos que ia ser difícil, mas depois do 1-1 jogámos bem e a nossa segunda parte foi excepcional. Não perdemos a bola, não os deixámos correr nos corredores e os nossos jogadores fizeram a diferença", afirmou o técnico espanhol, à Eleven Sports.