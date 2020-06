Guia completo para a final a 8 da Liga dos Campeões em Lisboa: as datas, os locais e as regras

Os quartos de final, meias-finais e final da Liga dos Campeões 2019/20 vão ser realizadas num torneio eliminatório puro em Lisboa, Portugal, em Agosto. As eliminatórias vão ser decididas apenas a uma mão.





Os quatro jogos que estão ainda por disputar dos oitavos de final vão ser no estádio das equipas que jogariam em casa ou em Portugal. Caso sejam realizados em Portugal, vão ser divididos entre o estádio do Dragão, no Porto, e o estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.Os quartos de final, meias-finais e final vão ser divididos entre o estádio da Luz e o estádio José Alvalade.Desde 11 de Março que a Liga dos Campeões está suspensa por causa da pandemia de Covid-19.7-8 agosto: jogos restantes dos oitavos de final (local a confirmar)12-15 agosto: quartos de final (Lisboa)18-19 agosto: meias-finais (Lisboa)23 agosto: final (Lisboa)Todos os jogos vão ter início às 20 horas de Portugal Continental.A UEFA vai permitir às equipas realizarem cinco substituições nos jogos que faltam desta edição da Liga dos Campeões. Na próxima época, o número volta a ser de três, como habitual.Os clubes vão ser autorizados a inscrever três novos jogadores na sua lista A para o que resta da Liga dos Campeões 2019/20, desde que esse atletas já pertençam ao clube desde 3 de Fevereiro. A lista A continua a poder contar com 25 jogadores.PSG, Atlético Madrid, Leipzig e Atalanta já garantiram um lugar nos quartos de final da Liga dos Campeões, em Lisboa. As restantes eliminatórias dos oitavos de final estão na seguinte situação:Juventus vs Lyon (0-1)Manchester City vs Real Madrid (2-1)Bayern Munique vs Chelsea (3-0)Barcelona vs Nápoles (1-1)O estádio Ataturk, na Turquia, já não vai receber a final da Liga dos Campeões em 2020, mas vai albergar a decisão da competição em 2021. A UEFA adiou um ano a receção da final da prova para todas as próximas sedes.2020 – estádio da Luz ou estádio José Alvalade2021 – estádio Ataturk, em Istambul, Turquia2022 – estádio São Petersburgo, Rússia2023 – Football Arena, Munique, Alemanha2024 – estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra