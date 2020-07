Guimarães e Porto são "plano B" da UEFA para receber o Barcelona-Nápoles

O recente aumento do número de casos de Covid-19 em Espanha, em particular na Catalunha, coloca em causa a realização da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões entre Barcelona e Nápoles no Camp Nou. E perante este cenário o encontro poderá ser realizado em Portugal, nomeadamente nas cidades de Guimarães ou Porto, que são tidas pela UEFA como "plano B" para "situações difíceis".





"Guimarães e Porto estão preparadas como plano B há algum tempo e também são opções para outras situações difíceis", disse afirmou Evelina, membro do conselho da UEFA, em declarações à Radio Punto Nuovo."Por enquanto, a decisão ainda passa por jogar no Camp Nou. Não sei qual é o prazo limite, mas sei qual é o plano B, portanto a decisão final será tomada com base em conselhos do governo espanhol", acrescentou a responsável.O Barcelona-Nápoles está agendado para o dia 8 de agosto, depois do empate (1-1) no duelo da 1.ª mão, em Itália. Recorde-se que Portugal vai receber a final-8 da prova milionária, em Lisboa, nos estádios da Luz e Alvalade, entre 12 e 23 de agosto.