Haller e os quatros golos marcados em Alvalade: «É como um sonho»

O Sporting foi goleado em casa pelos holandeses do Ajax por 5-1, em encontro da primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. Sébastien Haller, autor de quatro golos, aos 2, 09, 51 e 63 minutos, e Steven Berghuis, que marcou aos 39, selaram o triunfo do Ajax, enquanto Paulinho faturou, aos 33, para os leões, que não atuavam na 'Champions' desde 2017/18





"[Parabéns] não só para mim, mas também para a equipa. Foram quatro golos e tenho de agradecer à equipa, porque estou muito feliz com a minha performance. É como um sonho. Marcar quatro golos fora, logo no primeiro jogo, é muito especial", disse Haller.Antony partilhou da alegria do companheiro de equipa. "[Estou] muito feliz. Sabíamos das dificuldades que íamos enfrentar, preparámo-nos muito bem mentalmente e estudámos bem a equipa deles. É um resultado que não é fácil, mas com toda esta entrega foi merecido. O nosso lado direito trabalhou muito bem hoje, tentámos construir jogadas e estou feliz pelo Haller, que marcou quatro golos. Parabéns para ele", referiu.Também Steven Berghuis se mostrou satisfeito pela exibição da equipa holandesa esta noite. "Foi uma noite completa para mim e para a equipa. Fiz um bom jogo, mas a equipa esteve toda bem e ter esta prestação na Liga dos Campeões é fantástico. Dominámos todo o jogo e agora é altura de desfrutar deste resultado. Estamos só em setembro e há margem para melhorar, por isso ambicionamos mais", frisou o médio que também fez o gosto ao pé em Alvalade.