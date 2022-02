Haller fez mais um hat trick e já avisa o Benfica: «Queremos deixá-los nervosos»

Depois de ter sido um pesadelo para o Sporting nos dois jogos da fase de grupos da Champions - quatro em Alvalade e um em Amesterdão -, Sébastien Haller espera voltar a deixar marca diante de uma equipa portuguesa. O adversário é agora o Benfica e a receita é a mesma: marcar golos. Este domingo, depois de ter feito um hat trick diante do Twente, numa goleada por 5-0 do Ajax , o avançado costa-marfinense olhou precisamente para as águias e deixou um aviso tendo em vista a eliminatória dos 'oitavos', que terá jogos a 23 de fevereiro e 15 de março."Esperamos conseguir deixá-los nervosos. E espero que consigamos fazer o melhor possível diante do Benfica", declarou o dianteiro costa-marfinense, que marcou seis golos nos três jogos que disputou no regresso após a CAN'2021. No total da época tem até ao momento 28 tentos nas 27 partidas que jogou.