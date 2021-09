Haller iguala feito de Van Basten

Marcar quatro golos num só jogo não é prática habitual, ainda para mais quando se trata de uma estreia numa determinada competição. Sébastien Haller fê-lo no primeiro jogo de sempre da carreira na Liga dos Campeões, igualando um feito que Marco van Basten, também ao serviço do Ajax, conseguiu em 1992/93.



O mítico avançado holandês inscreveu o nome na história graças a um póquer frente aos suecos do Gotemburgo1, no primeiro jogo de sempre da Champions no formato atual da competição. A eficácia de Haller contra o Sporting traduziu-se em cinco remates, quatro à baliza.



No final da partida, Haller festejou junto aos adeptos do Ajax que marcaram presença nas bancadas de Alvalade. Momento que foi partilhado pelo clube holandês nas redes sociais e no qual o avançado surgiu com a bola do jogo e o prémio de melhor em campo que lhe foi entregue pela UEFA.