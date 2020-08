Hansi Flick: «Temos de defender melhor. O PSG tem jogadores muito rápidos»

Hansi Flick, treinador do Bayern Munique, deixou reparos à sua equipa, apesar da vitória por 3-0 sobre o Lyon, que coloca os bávaros na final da Liga dos Campeões.





"Sabíamos que ia ser um jogo difícil. O Lyon vinha de grandes exibições frente à Juventus e ao Manchester City. São muito forte tacticamente e causaram-nos muitos problemas no início. Temos de defender melhor. Não podemos ceder a posse de bola facilmente, mas aconteceu hoje", disse no final do encontro.Para a final, o técnico alemão já identificou a maior preocupação relativamente ao PSG: a velocidade dos seus jogadores."O PSG é uma grande equipa, que chegou à final com muito esforço. Vamos analisá-los, mas já sei que têm jogadores muito rápidos. Temos de organizar a nossa defesa, mas sabemos que a nossa maior força é colocar o adversário sob pressão, concluiu".